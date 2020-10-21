1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Neşe Çelik, koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, "Maske, ağız ve burundan çıkan damlacıkların yayılmasında önemli bariyerdir. Ancak maske olmadığı zamanlarda özellikle ellerimizle ağız ve burna yapılan temas, çevreden alınan mikroorganizmayı vücudunuza taşıyabileceği gibi sizde olan mikroorganizmayı da çevreye taşıyabilir. Yapmamız gereken ellerimizle ağız ve burna dokunmamaktır" dedi.
 21 Ekim 2020 19:15
+Aa- Yazdır
'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Neşe Çelik, koronavirüsün ağız ve burundan çıkan damlacıklar yoluyla bulaştığını vurguladı. Öksürürken, hapşırırken, konuşurken veya nefes alıp verirken, ağız ve burundan gözle görülmeyen damlacıkların ortama yayıldığını anlatan Dr. Çelik; maskenin, damlacık yayılmasında önemli bariyer olduğunu kaydetti.

Maske olmadığı zamanlarda özellikle ellerin ağız ve burna temasının koronavirüsü yaydığına dikkat çeken Dr. Neşe Çelik, "Çevreden alınan mikroorganizmayı vücudunuza taşıyabileceği gibi sizde olan mikroorganizmayı da çevreye taşıyabilir. Bunun için yapmamız gereken ellerimizle ağız ve burna dokunmamaktır. Bir diğer yapmamız gereken ise ellerimizi sık sık yıkayarak farkında olmadan ağız ve burnumuza dokunduğumuzda mikroorganizmayı vücudumuza taşımamaktır. El yıkamaya başlamadan önce musluğu açıp ellerimizi önce ıslatıp sonra sıvı sabunu almalıyız. Ancak ellerinize oranla açmış olduğunuz musluk başı kirlidir. Bu nedenle tek kullanımlık havluyu alıp ellerinizi kurulayın ve elinizle dokunmadan kullandığınız havlu ile musluğu kapatın. Bunu uygulamak ev ortamında mümkün olmayabilir ancak toplu kullanılan lavabo ve tuvaletlerde mutlaka buna özen gösterin. Ellerinizi yıkadıktan sonra ortak kullanılan alanlardaki lamba açma- kapama düğmelerine, kapı kollarına, çöp kovası kapaklarına dokunmamaya özen gösterin. Bunun için bir kağıt havlu ya da peçete kullanabilirsiniz" dedi.

'ELDİVEN KULLANMAK EL YIKAMANIN YERİNİ TUTMAZ'

Dr. Neşe Çelik, eldivenlerin bilinçsizce kullanımının, bulaşı artırdığını söyledi. Eldiven kullanmanın, el yıkamanın yerini tutmayacağını ve dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çelik, "Eldivenle dokunduğunuz yüzeyler ve sonrasında eldivenle kendinize dokunmanız hastalık bulaşının devam etmesini sağlar. Eldiven kullanmak yerine el yıkamayı tercih edin. Ellerinizi sık sık ve doğru bir şekilde en az 20 saniye olacak şekilde yıkayın ve eldivenli ya da eldivensiz ellerinizle ağzınıza, burnunuza dokunmayın. Ellerinizi sık sık ve doğru yıkamak sizleri sadece Covid-19 hastalığından değil pek çok hastalıktan korur" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı
21 Ekim 2020 19:35		 AK Partili bir vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
20 Ekim 2020 22:16
Prof. Dr. Cantürk: Koronavirüs hafife alınmamalı
20 Ekim 2020 21:36		 Bebek şampuanları Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
20 Ekim 2020 21:08
Yeni hasta sayısı bin 900'e geriledi
20 Ekim 2020 20:01		 Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 19:56
İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza
19 Ekim 2020 23:46		 Koronavirüs tablosu güncellendi. Sayı 2 bini geçti
19 Ekim 2020 23:36
Bitlis'te bir köy ilkokulu ve ortaokulu karantinaya alındı
19 Ekim 2020 23:29		 'Hastaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmış'
19 Ekim 2020 22:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı19:35 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı19:32 - Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı19:27 - Yarım asırdır pul biriktiriyor19:25 - NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz19:18 - Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
19:15 - 'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'19:12 - Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı19:09 - TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi19:06 - Prof. Dr. Gürüz: Aşının martta hazır olacağına inanıyorum18:57 - Şarkıcı Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cepheye gitti18:49 - TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:42 - Kimlik ve plakalar 'Devriye' ile sorgulanacak18:35 - Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir18:32 - Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu18:30 - Borsa, 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi18:25 - Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı
18:21 - Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albaya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kah 1
günlük hasta sayısının 2000'i geçmesi 2
iş yerinde çay demlemek 2
iflas 1
ey edip adanada pide ye 2
nankör 1
Koçbaşı 1
ooooğlum sen manyak mısın 2
sadaka 3
lahmacun 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam