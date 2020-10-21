1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "Sayın Cumhurbaşkanına (Armen Sarkisyan) NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır"
 21 Ekim 2020 19:25
+Aa- Yazdır
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a hatırlattığını bildirdi.

Stoltenberg ve Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır." dedi.

NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı.

Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca Ermenistan'a Afganistan'da olduğu gibi NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Sarkisyan ise "sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu" söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı
21 Ekim 2020 19:32		 Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
21 Ekim 2020 19:12
Ordusu tutunamayan Paşinyan, vatandaşları cepheye çağırdı
21 Ekim 2020 17:37		 Kadınlarda koronavirün etkileri daha uzun sürebilir
21 Ekim 2020 13:35
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı
21 Ekim 2020 10:32		 Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 19:56
Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı
20 Ekim 2020 17:59		 Çin'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 15:48
Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
20 Ekim 2020 14:47		 Yunanistan S-300'ü teste hazırlanıyor
20 Ekim 2020 13:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı19:35 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı19:32 - Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı19:27 - Yarım asırdır pul biriktiriyor19:25 - NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz19:18 - Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
19:15 - 'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'19:12 - Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı19:09 - TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi19:06 - Prof. Dr. Gürüz: Aşının martta hazır olacağına inanıyorum18:57 - Şarkıcı Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cepheye gitti18:49 - TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:42 - Kimlik ve plakalar 'Devriye' ile sorgulanacak18:35 - Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir18:32 - Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu18:30 - Borsa, 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi18:25 - Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı
18:21 - Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albaya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kilo verecem dedim on kilo aldım eve çıkacam dedim anamda kaldım 3
suriye'ye bakliyat hibe etmemiz 3
fatih terim'in fikstürü beraber yapıyoruz açıklaması 3
okulun fabrika gibi çalışması 1
dua 2
şampiyon belli ikinci kim 2
nankör 1
5 ve 9.sınıflarda da yüzyüze eğitime başlanması 2
seni sevmeyen ölsün 1
yeşil başlıklı masa lambası 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam