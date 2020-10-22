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Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, ile 5 gün süreyle akıllı sınıflar üzerinden etkileşimli olarak "Polis Merkezleri Mukayyit Kursu" verilecek.
 22 Ekim 2020 00:03
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Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek

Asayiş Daire Başkanlığı'nca 2020 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde Genel Müdürlük Makamı'nın 01 Ekim 2020 ve Valilik Makamı'nın 07 Ekim 2020 tarihi onayı ile 5 gün süreyle akıllı sınıflar üzerinden etkileşimli olarak "Polis Merkezleri Mukayyit Kursu" verilecek.

Etkileşimli kurs Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde, 39 ilden çağrılan 135 kursiyere verilecek.

Kursu başarıyla tamamlayacak personele sertifika verilecek.
Memurlar.Net
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