Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Altay'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Altay, sağlık durumuyla ilgili bilgi de verdi.
|21 Ekim 2020 19:35
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Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay koronavirüse yakalandı. 50 yaşındaki Altay genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiğini açıkladı.
"EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM"
Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsız sebebiyle yapılan Kovid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım" dedi.
Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim ise 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.
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