1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşu 14 girişimci kadının üretim başarısı

Burdur'da belediyenin de desteğiyle Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran kadınlar, 10 dönümlük tarlada salçalık domates ve biber yetiştirmeye başladı.
 21 Ekim 2020 20:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Burdur'un Kemer ilçesinde Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran komşu kadınlar, üretim yapıp alın teriyle para kazanmanın keyfini yaşıyor.

Evde oturmaktan sıkılan ve kendi paralarını kazanmak isteyen komşu 14 kadın, yetiştirdikleri ürünleri pazarlayabilmek için harekete geçti.

İlçe Belediyesinin yardımlarıyla Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran kadınlar, Belediye Başkanı İsmail Özay tarafından tahsis edilen 10 dönümlük tarlada salçalık domates ve biber yetiştirdi.

Yaz döneminde ürettikleri biber ve domateslerin bir kısmını satışa sunan kadınlar, bir kısmıyla da ev yapımı salça hazırladı.

Belediyeden kiraladıkları parkın hizmet binasını da üretim atölyesine dönüştüren kadınlar, burada ev yapımı yöresel tarhana, bulgur, erişte, turşu, gözleme ve yufka da satıyor.

Ürünlerini sipariş üzerinden ya da ilçe pazarında satışa sunan girişimci kadınlar, üretim yapmanın ve alın teriyle paralarını kazanıp harcamanın keyfini çıkarıyor.

"Ev ve ülke ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz"

Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay, AA muhabirine, kadınlara üretim yapmaları için tahsis ettikleri tarlayı belediye ekiplerince ekime hazırladıklarını, sebze fideleri de temin ettiklerini söyledi.

Kadınların kooperatiflerine sahip çıktığını, üretime hevesli olduklarını anlatan Özay, "Kooperatiften belediyenin hiçbir karı yok. Sadece kadınların ev ve ülke ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Dar gelirli ailelere bir nefes oldu. Ürünler organik olduğu için halkımızdan ciddi talep var." diye konuştu.

"Komşularımızla çalışıp ailemize katkı sağlıyoruz"

Kooperatif Başkanı Fatma Hayta (49) da kooperatifi bu yıl martta kurduklarını, Kovid-19 sürecinde kontrollü sosyal hayatla üretime başladıklarını dile getirdi.

Kooperatif üyelerinin hepsinin evli ve en az iki çocuğu olduğunu belirten Hayta, "Evde oturmaktansa burada bir işe yaradığımızı düşünüyoruz. Komşularımızla çalışıp ailemize katkı sağlıyoruz. Buradan kazandığımız parayla çocuklarımızı okutuyor, eşlerimize destek oluyoruz. Kendi paramızı kazanıp ihtiyacımız olan şeyleri almak güzel bir duygu. İsteyerek ve çok keyif alarak çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Fidan Karagöz (35) ise üretime destek vermekten mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önceden sadece eşimizin eline bakıyorduk ama şimdi kendimiz kazanıp kendimiz harcayabiliyoruz." dedi.

Üyelerden 61 yaşındaki Fatma Ertunç, kendilerine imkan sağlayan yetkililere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye kimler yatkın?
21 Ekim 2020 21:05		 Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
21 Ekim 2020 20:37
TTC operatörü Elif Çevik 'dünyanın yükünü' taşıyor
21 Ekim 2020 20:07		 Yarım asırdır pul biriktiriyor
21 Ekim 2020 19:27
Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
21 Ekim 2020 19:18		 'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'
21 Ekim 2020 19:15
Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu
21 Ekim 2020 18:32		 Bilim Kurulu üyesi koronavirüsü yendi
21 Ekim 2020 16:45
THY'nin yeni dış hatlar eklediği uçuş planı belli oldu
21 Ekim 2020 16:45		 Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı
21 Ekim 2020 16:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:15 - Oxford'un aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti21:05 - Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye kimler yatkın?21:03 - Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davası ertelendi21:00 - Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt20:46 - Enerji Piyasası Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi20:37 - Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
20:35 - Öğrencilerin iyi anlaması için konuları yerinde anlatıyor20:34 - PKK/KCK propagandası yapan biri öğretmen, 10 kişi gözaltında20:31 - Hilal öğretmen, kansere yenik düştü20:27 - Bu ilde 3 caddede sigara içme kısıtlaması getirildi20:24 - Ürün denetimleri geçen yıl yüzde 11, cezalar yüzde 20 arttı20:23 - Osman Kavala 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
20:07 - TTC operatörü Elif Çevik 'dünyanın yükünü' taşıyor20:06 - 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları20:05 - Komşu 14 girişimci kadının üretim başarısı19:55 - Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti19:43 - 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
19:35 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
persler 1
27 yıl sonra okunan ezan 2
doluysa binmeyin 2
veren elin alan elden üstünlüğü 2
paylaşım ortamları 1
Koçbaşı 1
suudi arabistanda tarım 1
kapının yanında duran geri dönüşüm torbası 2
büfe 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam