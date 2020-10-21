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26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları

 21 Ekim 2020 20:06
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26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları

26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (572) erkek, ön lisans mezunu (132) erkek, lisans mezunu (16) kadın, ön lisans mezunu (8) kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

Adaylar sonuçlara linkten ulaşabilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama
Memurlar.Net
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