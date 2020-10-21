1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TTC operatörü Elif Çevik 'dünyanın yükünü' taşıyor

Daha önce tecrübesi olmamasına rağmen hırs ve azimle kullanmayı öğrendiği uzun araçla gemilerdeki konteynerleri taşıyıp aile bütçesine katkı sağlıyor.
 21 Ekim 2020 20:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tekirdağ Asyaport Limanı'nda gemilerden boşaltılan konteynerleri özel donanımlı araçla taşıyan operatör Elif Çevik, korkarak başladığı işinde usta oldu.

Tekirdağlı TTC operatörü Elif Çevik "dünyanın yükünü" taşıyor

Evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Çevik, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya karar verdi.

Bir yakınının tavsiyesiyle Asyaport Limanı'na başvuran Çevik, aldığı eğitimlerin ardından konteyner taşımak için tasarlanmış, uzun kasalı araç TTC'nin operatörü oldu.

Önceleri zorlansa da kısa zamanda kullandığı araca hakimiyetiyle liman çalışanlarının da takdirini kazanan Elif Çevik, mesai günleri araca gelen iş emrine göre hareket ediyor.

Çevik, vinç yardımıyla TTC'ye yüklenen konteynerleri limanda istenilen noktaya ulaştırıyor.

Erkeklerin yaptığı zorlu işinde başarıyı yakalayan kadın operatör Çevik, çevresindeki kadınlara da örnek oluyor.

"Hırs, azim ve ailenin desteği"

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kadın için sıra dışı sayılabilecek bir görevde yer aldığını söyledi.

Daha önce uzun araç kullanma tecrübesi olmamasına rağmen hırsı, azmi ve ailesinin desteğinin, zoru kolay kıldığını anlatan Elif Çevik, şunları kaydetti:

"İşe ilk başladığımda uzun araç olduğu için zorluk yaşadım. Dönüşlerde bazen dorseyi unutabiliyorsun. Geri geri gitmeyi hiç beceremiyordum. Normal araçlara göre dorseyle geriye gitmek daha farklı oluyor. Boş kaldığımda sürekli geri geri gitmeyi deneyerek kendimi geliştirdim. Dikkat ettikten sonra işin üstesinden gelebiliyorsunuz

İşi öğrendikçe hiçbir zorluğunun olmadığını görüyorsun. Dikkat ettikten sonra işin üstesinden gelebiliyorsunuz. Zorlansam da bırakmayı düşünmedim. Çünkü zorlandığım şeylerin üzerine giderek başardım. Ben de bir şekilde 'bu işi yapacağım' dedim ve başardım"

Bir kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çevik, "Bu işte erkek şoförler kadar iyi olduğumu düşünüyorum onlar kadar iyi kullanabiliyorum bu konuda onlarla yarışabilirim." dedi.

Çevik, buradaki işi bittikten sonra evdeki mesaisinin başladığını belirterek "Ev işleri az da olsa insanı yoruyor. Çocuğun enerjisi hiç bitmiyor. Onunla ilgilenmek yaptığım işten daha yorucu oluyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye kimler yatkın?
21 Ekim 2020 21:05		 Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
21 Ekim 2020 20:37
Komşu 14 girişimci kadının üretim başarısı
21 Ekim 2020 20:05		 Yarım asırdır pul biriktiriyor
21 Ekim 2020 19:27
Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
21 Ekim 2020 19:18		 'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'
21 Ekim 2020 19:15
Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu
21 Ekim 2020 18:32		 Bilim Kurulu üyesi koronavirüsü yendi
21 Ekim 2020 16:45
THY'nin yeni dış hatlar eklediği uçuş planı belli oldu
21 Ekim 2020 16:45		 Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı
21 Ekim 2020 16:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:15 - Oxford'un aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti21:05 - Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye kimler yatkın?21:03 - Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davası ertelendi21:00 - Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt20:46 - Enerji Piyasası Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi20:37 - Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
20:35 - Öğrencilerin iyi anlaması için konuları yerinde anlatıyor20:34 - PKK/KCK propagandası yapan biri öğretmen, 10 kişi gözaltında20:31 - Hilal öğretmen, kansere yenik düştü20:27 - Bu ilde 3 caddede sigara içme kısıtlaması getirildi20:24 - Ürün denetimleri geçen yıl yüzde 11, cezalar yüzde 20 arttı20:23 - Osman Kavala 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
20:07 - TTC operatörü Elif Çevik 'dünyanın yükünü' taşıyor20:06 - 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları20:05 - Komşu 14 girişimci kadının üretim başarısı19:55 - Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti19:43 - 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
19:35 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
baba yorgun 1
cevap veriyor gibi yapıp aslında bir şey söylememek 4
sözlüğe bakarken çay içmek 2
ak parti gençlik kolları'nın sen kimsin videosu 2
lahmacun 1
tutunacak dalı olmamak 1
ooooğlum sen manyak mısın 2
pirus zaferi 1
fondip yapmak 3
ergun bey 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam