Hilal öğretmen, kansere yenik düştü
|21 Ekim 2020 20:31
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Metristepe Anaokulu'nda uzun yıllar görev yapan daha sonra yakalandığı amansız hastalığın tedavisini sürdürebilmek için Eskişehir'e tayinini isteyen genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Hilal Biçer, Metristepe Anaokulu'nda uzun yıllar okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. Bir müddet sonra rahatsızlanan Biçer, tedavisini daha iyi koşullarda sürdürebilmek için bu yıl Eskişehir Kutipoğlu Anaokulu'na tayin oldu. Ancak tüm çabalara rağmen hastalığın pençesinden kurtarılamayan genç öğretmen hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan genç öğretmenin evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Taziye mesajı yayımlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, başta ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Mahmut Demir, "Bozüyük Metristepe İlkokulu'nda Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapan bu yıl Eskişehir'e nakil giden Hilal Biçer öğretmenimiz yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Milli Eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.
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