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Öğrencilerin iyi anlaması için konuları yerinde anlatıyor

Denizli'de pandemi döneminde öğrencilere uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin sıkıldığını fark etmesi üzerine ders konularını yerinde anlatmaya başladı. Denizli'yi adım adım gezen öğretmen Kocalar, konuları internete de yükleyerek tüm öğrencilerin faydalanmasını sağlıyor.
 21 Ekim 2020 20:35
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Denizli'de pandemi döneminde öğrencilere uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin sıkıldığını fark etmesi üzerine ders konularını yerinde anlatmaya başladı. Denizli'yi adım adım gezen öğretmen Kocalar, konuları internete de yükleyerek tüm öğrencilerin faydalanmasını sağlıyor.

Türkiye'de pandemi sürecinde birçok sektör etkilenirken, öğrenciler de bundan olumsuz etkilendi. Öğrencilerine uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin internet ortamında derslerden uzaklaştığını ve canlı derslerde ise dikkatlerinin dağıldığını fark edince bir proje aklına geldiğini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitimler tam olarak başlamadığından dolayı öğrencilerin imkanları doğrultusunda evde de tekrar yapması için konuları anlatmak için bölge bölge dolaşmaya başlayan Kocalar, dersleri anlatırken bunları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bu çekimleri sosyal medyada ve öğrencileri ile paylaştığını söyleyen Emrah Kocalar, derslerin ilk güne göre daha verimli geçtiğini belirtti.

"Dersten kopmalar oluyordu"

Korona virüsten dolayı eğitimin etkilendiğini ve uzaktan eğitimde öğrencilerin derslerden koptuğunu belirten Emrah Kocalar, "Herkesin de bildiği gibi Mart döneminden itibaren korona virüs sebebiyle hem dünyada hem Türkiye'de bir sıkı denetim ya da zorlu bir sürece girdik. Bundan bütün sektörler etkilendi. Etkilenen sektörlerden bir tanesi de eğitim sektörüydü. Biz öğrencilerimizle dersi ilk başta internet üzerinden farklı uygulamalarla yaptık. İlk başlarda çocuklar için aslında zevkliydi dinleme açısından ama belli bir zaman geçtikten sonra sıkıldıklarını fark ettim. Dersten kopmalar oluyordu" diye konuştu.

"Farklı bölgelere gidiyorum ve dersleri yerinde anlatıyorum"

Öğretmen Kocalar, "Bende onların tekrar derse olan ilgilerini geri getirebilmek için bir şeyler yapmak istedim. Böyle şeyler düşünürken 'Sen coğrafya konularını git olaylarını yerinde anlat' dedim. Mesela işte hidroelektrik santralleri ya da yenilenebilir enerjiler için Adıgüzel Barajı'nın olduğu yere geldik. Burada videoları çektikten sonra bunları internete yükleyerek öğrencilerin derse olan ilgisi hem artacak hem de uzun süre akıllarında kalacak. Bundan dolayı farklı farklı bölgelere gidiyorum ve dersleri yerinde anlatıyorum" dedi.

"Bütün öğrenciler için de Youtube kanalı kurduk"

Kocalar, "İlk başta sadece öğrencilerimle ben bu işi yapmıştım ama onlardan almış olduğum güzel dönüşler sonrası bunu sadece kendi öğrencilerimle sınırlı kalmasın diye bütün öğrenciler için de Youtube kanalı kurduk. Bu kanala da çekmiş olduğumuz görüntüleri yüklüyoruz. Öğrenciler hem dersi yerinde dinliyor ve o sıkıcılıktan kurtulmuş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Herkesin dersleri daha iyi anlayabilmesi için böyle bir şey yaptık"

Öğretmenine yardımcı olan öğrencilerden Talha Berk Tonyaloğlu, "Öğrencileri bilgilendirmek amacıyla biz bu işe başladık. Asla ticaret için yapmadık. Hem izleyenler bilgileniyor hem de çekenler. Biz hem normal okulda görüyoruz hem de tekrar olarak videoda görüyoruz, bizim için daha iyi oluyor" dedi.

Bir diğer öğrenci Erkut Çandır, "Hocamız bizi davet etti, kanalımız var videolar çekelim diye. Bizde videoları daha rahat anlamak için ve başkalarının videoları daha rahat anlaması için böyle bir girişimde bulunduk. Pandemi süreci başladı, bizde eğitimin herkesin daha rahat ders dinleyebilmesi için videoları yerinde çekiyoruz. Ticaret amaçlı hiçbir amacımız yok. Herkesin dersleri daha iyi anlayabilmesi için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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