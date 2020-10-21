Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından, "Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim." demişti.

BAKAN KOCA'DA BU ÇAĞRIYA YANIT

Yılmaz'ın çağrısına Bakan Koca'dan cevap gecikmedi. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi böyle duyurarak "Sayın Sağlık Bakanımız bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni cok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok tesekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileri yle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz Umudum bu..." ifadelerini kullandı.