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Polis, intihara kalkışan genci böyle kurtardı

VAN'ın Erciş ilçesinde bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G.'yi (36), polis kurtardı.
 21 Ekim 2020 21:29
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Polis, intihara kalkışan genci böyle kurtardı

VAN'ın Erciş ilçesinde bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G.'yi (36), polis kurtardı.

Olay, saat 17.00 sularında ilçenin Van Yolu Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu öne sürülen E.G., intihar girişiminde bulunmak için iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıktı. Aşağı doğru sarkan E.G.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri E.G.'yi ikna edip aşağı inmesi için çalışma başlattı. Ancak yarım saat süren ikna çabalarına rağmen E.G., aşağı inmezken, sarktığı pencerenin camlarını da kırıp aşağı attı.

Polis, kimseyi yanına yaklaştırmayan E.G ile bir süre konuşup, dikkatini başka yöne çevrdikten sonra da bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Sarktığı pencereden alınan E.G. olay yerinde bulunan ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA
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