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Okul öncesinde; teneffüs süreleri, beslenme ve şubelerin bölünmesine dair yeni yazı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü okul öncesinde her saatte bir çocukların 10 dakika açık havaya çıkarılmasını, ikili eğitim hainde öğlenci ile sabahçı öğrenciler arasında en az 1,5 saat boşluk olacak şekilde planlama yapılmasını istedi.
 21 Ekim 2020 21:46
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Okul öncesinde; teneffüs süreleri, beslenme ve şubelerin bölünmesine dair yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına ilişkin olarak 21 ekim 2020 tarihli yeni bir yazıyı illere gönderdi.

İllere gönderilen resmi yazıda; okul öncesinde her saatte bir çocukların 10 dakika açık havaya çıkarılması, ikili eğitim hainde öğlenci ile sabahçı öğrenciler arasında en az 1,5 saat boşluk olacak şekilde planlama yapılması istendi.

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