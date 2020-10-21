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Yerli oyuncakçılar Çin tekelini kırmaya çalışıyor

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Yürür "Yurdumuzda üretilebilen ürün kalemlerinde yerli üretim bir çözüm oluşturdu. Ancak Çin oyuncak sektöründe hayati önem taşıyan bir üretim üssü olduğundan açığın yerli üretimle kapatılabilmesi pek mümkün değil." dedi.
 21 Ekim 2020 22:09
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Yerli oyuncakçılar Çin tekelini kırmaya çalışıyor

Çocuklu ailelerin vazgeçilmezi oyuncaklar, çocukların evde daha çok vakit geçirdiği bugünlerde birçok evin alışveriş listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Birçok sektörde dünyanın üretim ve tedarik merkezi konumundaki Çin'in oyuncak sektöründe de sürdürdüğü hakimiyet, küresel salgın sonrası oyuncak sektöründe de tedarik sıkıntısına yol açtı.

Sektörün güncel durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, salgın döneminde özellikle perakende satışlarda önemli oranda düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Yürür, Çin'in üretimdeki ağırlığının kırılması için yerli üretim girişimlerinin arttığını belirterek, "Yurdumuzda üretilebilen ürün kalemlerinde yerli üretim bu konuda bir çözüm oluşturdu ve sektörümüzde bu alanlara yatırımlar yapıldı. Ancak özellikle Çin tüm dünya oyuncak sektöründe hayati önem taşıyan bir üretim üssü olduğundan açığın yerli üretimle kapatılabilmesi pek mümkün değil." diye konuştu.

"Dünyada trend online satış"

Oyuncak sektöründe online satışların öneminin her geçen gün arttığını belirten Yürür, "Bu aslında tüm dünyadaki trend durumunda. Sektörümüz bu konuya hızla adapte olmak durumunda. Önemli adımlar da atılıyor. Bunun dışında AVM dışı cadde mağazacılığı tekrar canlanma eğiliminde. Kapalı alanlara girmeden alışveriş şu anda çok tercih konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Yürür, Türkiye'de üretilebilen ürünlerde yapılan gelişmelerin sektör için çok önemli olduğunu, bunun dışında tüm sektör oyuncularının stok yönetimi konusunda çok daha bilinçli hale geldiğini dile getirdi.

Pandemi sonrası bambaşka koşullarda yaşamaya başladıklarını ifade eden Yürür, "Bunun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ticaret de buna göre şekilleniyor. Bu durumda yeni koşullara süratle uyum sağlayabilenler ayakta kalacak." ifadelerini kullandı.

"Firma ciroları geçen yılın altında"

Firma cirolarının tüm fiyat artışlarına rağmen genel olarak geçen yılın altında kaldığına dikkati çeken Yürür, "2 ay satış noktalarının kapalı olması, AVM'lere ve satış noktalarına giren müşteri sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50 azalması ve yaz döneminde turizme bağlı satışların olamaması en önemli etkenlerdi." diye konuştu.

Salgınla birlikte yaşanan fiyat artışlarının, sektördeki tedarik sorununun üzerine mali sıkıntılara da yol açtığına işaret eden Yürür, şunları söyledi:

"Kurdaki artış, oyuncağa getirilen ve yüzde 30'lara varan ilave vergiler yüzünden yükselen fiyatlar nedeniyle azalan ithalat, pandemi nedeniyle tüm dünyada oluşan tedarik problemleriyle birleşince ürün bulma sıkıntısı yarattı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da yüzde 85 oranında ithalata bağlı bir sektör olan oyuncakta bu durum ciddi sıkıntı oluşturdu."
Anadolu Ajansı
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