1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomilerin geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun yeni raporu, teknolojik ve kurumsal inovasyonları beraberinde getirecek 20 yeni pazarın ekonomileri dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.
 21 Ekim 2020 22:12
+Aa- Yazdır
Ekonomilerin geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yeni raporu, elektrikli araçlar, dijital finansal hizmetler, yapay zeka, veri, uydu hizmetleri, uzay uçuşları, geniş spektrumlu antiviraller, gen ve DNA dizileri gibi teknolojik ve kurumsal inovasyonu sağlayacak 20 yeni pazarın ekonomileri dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik gerileme, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik dönüşüm gereksinimini de beraberinde getirdi.

WEF'in "Yarının Pazarları: Yeni Bir Ekonomiye Giden Yollar" başlığıyla yayımlanan yeni raporunda, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılarken ekonomik büyümeyi sağlayabilecek bir ekonomik dönüşümün ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Yeni pazarlar gezegeni koruyacak, insanları güçlendirecek ve bilgiyi geliştirecek

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, teknolojik ve kurumsal inovasyonları beraberinde getirecek 20 yeni pazar ekonomileri dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Söz konusu ekonomik dönüşümü sağlayacak yeni pazarlar, "gezegeni koruma", "insanları güçlendirme ve koruma" ile "bilgiyi geliştirmeyi" hedefleyen 3 başlık altında toplanıyor.

Elektrikli araçlar, sera gazı izinleri, hidrojen, plastik geri dönüşümü, ağaçlandırma hizmetleri, su hakları ve kalitesi, geniş spektrumlu antiviraller, bakım, veri, dijital finansal hizmetler, eğitim teknolojisi ve beceri kazandırma hizmetleri, hız yuvarı (hyperloop) tabanlı taşıma hizmetleri, yeni antibiyotikler, hassas tıp, beceri sermayesi, işsizlik sigortası, yapay zeka, genler ve DNA dizileri, uydu hizmetleri ve uzay uçuşları söz konusu yeni pazarlar arasında yer alıyor.

Ekonomiyi dönüştürecek pazarların devlet teşvikleri, özel yatırımlar ve kamu-özel iş birliğiyle desteklenebileceği belirtiliyor.

Elektrikli araç altyapısı kilit yatırım alanlarından

Gezegeni korumaya yönelik pazarlar arasında elektrikli araçlar, sera gazı izni, hidrojen, plastik geri dönüşümü, ağaçlandırma hizmetleri ile su hakları ve kalitesi alanları bulunuyor.

İklim değişikliği konusunda artan farkındalık hükümetleri ve tüketicileri elektrikli araçlara yöneltirken, bu araçların kullanımı için gerekli tamamlayıcı altyapının eksikliği kilit yatırım alanlarından biri olmaya devam ediyor.

Sera gazı izinlerinden oluşan ödenekler küresel ekonomide hala yerini bulamazken, hidrojenin, özellikle ulaştırma, ısıtma ve enerji üretiminde yaygın bir şekilde kullanılması da sağlanamıyor.

Plastik geri dönüşümünde ise plastik üretiminin başladığı 20. yüzyıldan bu yana 6,3 milyar metrik ton plastiğin sadece yüzde 9'unun geri dönüşüme kazandırıldığı tahmin ediliyor. Plastik geri dönüşüm pazarı sınırlı kalmaya devam ederken, plastik geri dönüşüm pazarı için yeni tekniklere ve standartlara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Ağaçlandırma hizmeti sağlayıcılarının az sayıda olduğu ve endüstrinin henüz profesyonelleşmediği dikkati çekerken, su kaynaklarının yönetimini sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Hassas tıp ve ilaç pazarı potansiyel taşıyor

İnsanları güçlendirmeye ve korumaya yönelik yeni pazarlar da geniş spektrumlu antiviraller, bakım, veri, dijital finansal hizmetler, eğitim teknolojisi ve beceri kazandırma hizmetleri, hız yuvarı (hyperloop) tabanlı taşıma hizmetleri, yeni antibiyotikler, hassas tıp, beceri sermayesi, işsizlik sigortası olarak sıralanıyor.

Bu pazarlar arasında sağlıkla ilgili olan geniş spektrumlu antiviraller, yeni antibiyotikler ve hassas tıp gibi alanlar öne çıkıyor. Dünyada 300 milyon insanın nadir hastalıklardan etkilendiği tahmin edilirken, insan sağlığını korumaya yönelik yapılacak ilaç çalışmalarının yeni bir pazar potansiyeli sunduğu vurgulanıyor.

İnsanları güçlendirmeye yönelik pazarlardan biri olan dijital finansal hizmetlerin ise yaygın bir şekilde kullanılmasının ekonomik büyümeye katkı sunacağı kaydediliyor. Dijital hizmetler pazarının, 2025 yılına kadar gelişmekte olan ekonomilerin GSYH'sini 3,7 trilyon dolar artırabileceği belirtiliyor.

Küresel ekonomiyi dönüştürmek, insanların yeni işler edinmesi ve yeni beceriler öğrenmesi gereksinimi de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, eğitim teknolojisi ve beceri kazandırma hizmetleri de yeni bir pazar olarak öne çıkıyor.

İlk olarak 2013'te Tesla ve SpaceX'teki bir araştırma ekibi tarafından konsept notu olarak sunulan hız yuvarı tabanlı taşıma teknolojileri ise yük ve yolcu taşımacılığında seyahat süresini önemli ölçüde azaltmayı vadediyor.

Uzaya fırlatma hizmetleri stratejik öneme sahip

Yapay zeka, genler ve DNA dizileri, uydu hizmetleri ile uzay uçuşları pazarları ise gelişen bilgi başlığı altında yer alıyor.

Bu kapsamda, yapay zeka teknolojisinin ekonomi ve toplumdaki uygulamalarının, değerin yaratılmasının yanı sıra araştırma ve bilgi geliştirme kapasitesini de etkilemesi bekleniyor. Herkesin yapay zekaya erişimini sağlamanın bir yolunun, bu teknoloji için daha verimli ve kapsayıcı bir pazar oluşturmak olduğu kaydediliyor.

Uydu hizmetleri de insanların dünyada ve evrende meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerini geliştirmede kilit rol oynuyor. Uydu hizmetlerine yönelik talep artarken, uydu sistemlerinin sağladığı hizmetler konumlandırma, izleme ve iletişim gibi alanlarda sınırlı kalmaya devam ediyor.

Uzay araştırmaları ise insan bilgisini ilerletmek için büyük önem taşıyor. NASA gibi bazı kamuya ait uzay ajansları, uzaya fırlatma hizmetleri için pazarın genişlemesini bekliyor. Uzaya fırlatma hizmetleri, özel sektör araştırma hizmetlerinden uzay tabanlı güneş enerjisine ve uzay madenciliğine kadar bir dizi alanla ilgili pazarın önünü açmak için stratejik öneme sahip bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli oyuncakçılar Çin tekelini kırmaya çalışıyor
21 Ekim 2020 22:09		 20 bin tonluk 'toryum' Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar
21 Ekim 2020 12:34
Kartlı ödemelerde Eylülde yüzde 25 artış görüldü
21 Ekim 2020 10:30		 Miras Bitcoin vergiye tabi
21 Ekim 2020 09:04
Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek
21 Ekim 2020 04:39		 TPAO, sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı
20 Ekim 2020 19:13
Bankalar altının saflığını 'milyem değer' üzerinden belirleyecek
20 Ekim 2020 10:58		 Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu
20 Ekim 2020 09:56
Ödenek artışında aslan payı yatırıma
20 Ekim 2020 07:55		 Ekonomi koronaya karşı antikor üretti
20 Ekim 2020 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez22:48 - Fransız Bakan: Helal üründen rahatsız oluyorum22:45 - Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı22:40 - 'TEOG' önerisiyle gündeme gelmişti...Ölü bulundu22:37 - Plakasına maske takan ehliyetsiz sürücü yakalandı22:12 - Ekonomilerin geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek
22:09 - Yerli oyuncakçılar Çin tekelini kırmaya çalışıyor21:59 - Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi21:56 - Bir Büyükşehir belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu21:54 - Torba teklifin 16 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi21:50 - Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL yardım21:46 - Okul öncesinde; teneffüs süreleri, beslenme ve şubelerin bölünmesine dair yeni yazı
21:29 - Polis, intihara kalkışan genci böyle kurtardı21:21 - Hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı21:15 - Oxford'un aşı denemelerine katılan doktor hayatını kaybetti21:05 - Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye kimler yatkın?21:03 - Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davası ertelendi
21:00 - Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni sevmeyen ölsün 1
su kuyusu 1
fatih terim 1
imtihan 1
trump'ın çin bankalarında hesabı olması 3
fiyatı dondurmak 1
Adnan Hocanın fosilleri 1
lahmacun 1
binayı söküp götüren kiracı 1
cimri 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam