Plakasına maske takan ehliyetsiz sürücü yakalandı
|21 Ekim 2020 22:37
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Düzce'de, motosikletinin plakasına maske takan ve polisin ihtarına rağmen durmayan Yahya Çetindağ, yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Çetinkaya'ya ehliyetsiz olması, plakasını kapatması ve ihtara rağmen durmaması nedeniyle 3 bin 266 lira ceza kesildi.
Düzce Esentepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, öğle saatlerine plakasına maske takılı olan motosikletin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda motosikletli polisler tarafından durdurulan 81 ABC 866 plakalı motosikletin sürücüsü Yahya Çetindağ'ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Çetindağ'a ehliyetinin olmaması, plakayı kapatması ve ihtara uymaması nedeniyle toplam 3 bin 266 lira ceza kesildi. Motosiklet ise trafikten menedildi.
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