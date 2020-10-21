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'TEOG' önerisiyle gündeme gelmişti...Ölü bulundu

Sivas'ta, 2 gündür haber alınamayan Kadir H.'nin (53), Kızılırmak Nehri yakınlarında, tüfekle karnından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Kadir H., 3 yıl önce, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a 'TEOG' önerisinde bulunmasıyla gündeme gelmiş, telefon numarası ise Yılmaz'ın rehberine 'akıllı veli' olarak kaydedilmişti.
 21 Ekim 2020 22:40
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'TEOG' önerisiyle gündeme gelmişti...Ölü bulundu

Sivas'ta, 2 gündür haber alınamayan Kadir H.'nin (53), Kızılırmak Nehri yakınlarında, tüfekle karnından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Kadir H., 3 yıl önce, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a 'TEOG' önerisinde bulunmasıyla gündeme gelmiş, telefon numarası ise Yılmaz'ın rehberine 'akıllı veli' olarak kaydedilmişti.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Kızılırmak Nehri yakınlarında meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Salim Bacaksız, koyunlarını otlatırken, yerde hareketsiz yatan ve yanında tüfek olan birini gördü. Bacaksız'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin, tüfekle karın bölgesinden vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cansız bedenin, 2 gündür haber alınamayan, 3 çocuk babası Kadir H.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Kadir H.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kadir H.'nın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

'AKILLI VELİ' DİYE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kadir H., 2017'de, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın telefon rehberine numarasının 'akıllı veli' olarak kaydedilmesiyle gündeme gelmişti. Kadir H., o dönem kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili düşüncelerini, kısa mesaj olarak Yılmaz'ın cep telefonuna göndermişti. Yılmaz ise telefon rehberine 'akıllı veli' olarak kaydettiği Kadir H.'yi yeni sistemle ilgili basın açıklaması yaparken gündeme getirmişti.

DHA
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