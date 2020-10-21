Fransız Bakan: Helal üründen rahatsız oluyorum
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, medyaya yaptığı açıklamada, marketlerdeki helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi. Fransız bakanın bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.
|21 Ekim 2020 22:48
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, medyaya yaptığı açıklamada, marketlerdeki helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi. Fransız bakanın bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti. Fransa merkezli BFM TV kanalına konuşan Darmanin, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Darmanin, Cemaatçiliğin böyle başladığını ve kapitalizmin de bundan bir sorumluluğu olduğunu belirterek, marketlerde sadece helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmaması gerektiğini ifade etti.
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