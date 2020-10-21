'İstanbul başta olmak üzere, 7 ilde vaka artışı görülüyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor.' açıklamasında bulundu.
|21 Ekim 2020 23:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor.' açıklamasında bulundu.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
'İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım.'Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
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