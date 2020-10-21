MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı
|21 Ekim 2020 23:32
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Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.
MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
21.Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, Eski Sağlık Bakanımız Sn Osman Durmuşun yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/sJ8Reahy3PMHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) October 21, 2020
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