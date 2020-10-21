6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
|21 Ekim 2020 23:35
|+Aa- Yazdır
NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. 9 Nisan'da uzaya fırlatılan ve uzayda geçirdikleri 6 aylık zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, artık pandemiyle boğuşan Dünya'ya dönme planları yapıyor.
UZAYDA MASKESİNİ TAKTI
NASA astronotu Chris Cassidy, 7 aydır koronavirüs salgınıyla boğuşan Dünya'ya dönüş için şimdiden maskesini takarak, twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Chris Cassidy, "Çarşamba günü evime geldiğimde, yeni gerçekliğim için kendimi eğitiyorum." ifadelerini kullandı.
ASTRONOTLARDAN NÖBET DEĞİŞİMİ
Öte yandan, mevcut Expedition 63 görev komutanı Cassidy, dün düzenlenen komuta değişikliği töreninde uzay istasyonunun komutasını yeni gelen Rus kozmonot Sergey Ryzhikov'a devretti. Kalkış ekibi, NASA astronotu Kate Rubins ve geçen hafta ISS'e fırlatılan Rus kozmonotları Ryzhikov Sergey Kud-Sverchkov'a bugün veda edecek. NASA'ya göre, ekibin, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine yakın bir kasabasına Doğu Zaman Dilimi (EST) ile saat 22.55'de iniş yapması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fransız Bakan: Helal üründen rahatsız oluyorum
21 Ekim 2020 22:48
|Oxford'un aşı denemelerine katılan doktor hayatını kaybetti
21 Ekim 2020 21:15
|Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı
21 Ekim 2020 19:32
|NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
21 Ekim 2020 19:25
|Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
21 Ekim 2020 19:12
|Ordusu tutunamayan Paşinyan, vatandaşları cepheye çağırdı
21 Ekim 2020 17:37
|Kadınlarda koronavirün etkileri daha uzun sürebilir
21 Ekim 2020 13:35
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı
21 Ekim 2020 10:32
|Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 19:56
|Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı
20 Ekim 2020 17:59