Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısı, yeni tip coro navirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki toplantıda, 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanının verilmesi kararı alındı.

Güngör de toplantıdaki konuşmasında, Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanının verilmesinin önemli olduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Eğitim yıllarının bir kısmını şehrimizde tamamlamış, düşüncesi, yaşam tarzı ve şiirleri ile Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve 'Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer Maraş' diyen Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Hayırlı olsun."

Öte yandan, Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfının kurulmasının da karara bağlandığı toplantıda, Aliya İzzetbegoviç, Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil de anıldı.