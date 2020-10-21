1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verme kararı aldı.
 21 Ekim 2020 23:41
+Aa- Yazdır
Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısı, yeni tip coro navirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki toplantıda, 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanının verilmesi kararı alındı.

Güngör de toplantıdaki konuşmasında, Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanının verilmesinin önemli olduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Eğitim yıllarının bir kısmını şehrimizde tamamlamış, düşüncesi, yaşam tarzı ve şiirleri ile Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve 'Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer Maraş' diyen Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Hayırlı olsun."

Öte yandan, Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfının kurulmasının da karara bağlandığı toplantıda, Aliya İzzetbegoviç, Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil de anıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Ekim 2020 00:10		 Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
21 Ekim 2020 23:46
MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı
21 Ekim 2020 23:32		 'İstanbul başta olmak üzere, 7 ilde vaka artışı görülüyor'
21 Ekim 2020 23:15
Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez
21 Ekim 2020 22:49		 Bir Büyükşehir belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu
21 Ekim 2020 21:56
Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL yardım
21 Ekim 2020 21:50		 Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt
21 Ekim 2020 21:00
Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti
21 Ekim 2020 19:55		 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
21 Ekim 2020 19:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Mengüceklerden bir miras... Divriği00:10 - 22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var00:03 - Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek00:01 - İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler23:46 - Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
23:41 - Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek23:37 - Kovid-19 ile ilgili bilinen 8 yanlış bilgi23:35 - 6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor23:32 - MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı23:15 - 'İstanbul başta olmak üzere, 7 ilde vaka artışı görülüyor'23:01 - Araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor
22:55 - 'Grip aşıları, bütün griplere karşı koruyucu değildir'22:52 - Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme22:49 - Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez22:48 - Fransız Bakan: Helal üründen rahatsız oluyorum22:45 - Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı
22:40 - 'TEOG' önerisiyle gündeme gelmişti...Ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
Mengüceklerden bir miras... Divriği
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var
İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler
22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zencefil 1
okulun fabrika gibi çalışması 1
acı biber 1
cumhurbaşkanı maaşına yüzde 8.3 zam gelmesi 1
fiyatı dondurmak 1
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 4
köşede indirrr 4
baho 1
20.10.2020 internet kesintisi 2
tatlı 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam