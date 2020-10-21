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Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Oruç Reis için yeni Navtex ilanı. Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.
 21 Ekim 2020 23:46
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Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Türkiye'den Oruç Reis için yeni Navtex ilanı geldi. Navtex 27 Ekim 2020'ye kadar geçerli olacak.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.
Memurlar.Net
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