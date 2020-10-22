Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi

Türkiye, yıllar sonra yerli otomobil hayalini gerçekleştirmek için art arda adımlar atarken Gelecek partisi projeyi karalamaya kalktı.

AK Parti'den ayrılarak kurulan Gelecek Partisi de, Türkiye'nin hayali yerli otomobile karşı konumda yer aldı. Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretiminde rol alanlara dikkat çekildi ve otomobilin yerliliği sorgulandı.

Oysa; dünyada satış rekorları kıran birçok otomobil markası, farklı mekanik parçalarını farklı ülkelerdeki iş ortaklarıyla üretiyor.

Gelecek Partisi, gelen tepkiler sonrasında aşağıda yer alan paylaşımını sosyal medya hesabından sildi

YERLİ OTOMOBİLİ ELEŞTİRENLERE VOLVO ÖRNEĞİ

Öyle ki; İsveç markası olan Volvo, ürettiği araçlarda birçok yabancı iş ortağıyla hareket etti.

Volvo tarafından üretilen S40 modellerinde Norveç'ten Brezilya'ya, Almanya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkeden üreticiyle birlikte hareket edildi. Bu durum, hazırlanan bir görselle ortaya kondu.