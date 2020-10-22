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Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 22 Ekim 2020 04:45
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Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Emsal (KAKS), Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder.

a) Sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır.

b) Bu hesaba;

1) Bodrum katlar,

2) Asma kat,

3) Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar,

4) 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 m²'si,

5) Mekanik ve elektrik tesisat bölümleri, ışıklıklar, asansör boşlukları ilgili mevzuat, standart ya da 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,

6) Bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odasının ilgili mevzuat, standart ya da Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,

7) Bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar,

8) Mescitlerin 300 m²'si,

9) Galeri ve atrium boşlukları,

10) 6 m²'yi geçmeyen bekçi kulübeleri

dahil edilmez.

c) Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30'unu aşamaz. Ancak; altıncı fıkranın (b) bendinin (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) nolu alt bentlerinde yer alan kullanımların yer aldığı kısımları bu hesaba dahil edilmez.

ç) Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "su deposu" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile doğalgaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mekansal standartları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve değer artış payına ilişkin hükümleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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