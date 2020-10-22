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Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 22 Ekim 2020 04:47
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Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ

KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "190 sayılı KHK" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "POZİSYON" tablosu ile aynı ekte yer alan (2) ve (3) numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) TÜİK'in her yılın 1 Ocak tarihindeki verileri esas alınarak nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü kurulur. İlçe sağlık müdürlüğü bulunan ve 1 Ocak tarihi itibarıyla nüfusu 30.000'nin altına düşen ilçelerde, ilçe sağlık müdürlüğü kapatılır. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulması ve kapatılması onayları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, toplum sağlığı merkezlerinin kurulması ve kapatılması onayları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce alınır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmayan illerin merkez ilçelerinde ilçe sağlık müdürlüğü kurulmaz. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı ilçelerdeki hizmetler ilçe devlet hastanesi başhekimliği ve/veya toplum sağlığı merkezi başkanları tarafından yerine getirilir. Bu birimlere ayrıca kadro veya pozisyon tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

3) Hizmet sunulan nüfusta veya nüfus yoğunluğunda büyük artışların/azalmaların olması, Bakanlık, üniversite veya özel sağlık tesisi sayısının artması/azalması veya ihtiyaç halinde Bakanlık Makam Onayı ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözleşmeli Uzman sayısı artırılabilir/azaltılabilir."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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