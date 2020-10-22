1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
 22 Ekim 2020 04:51
+Aa- Yazdır
10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
22 Ekim 2020 04:53		 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Ekim 2020 04:47
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Ekim 2020 04:45		 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik
22 Ekim 2020 04:44
Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
22 Ekim 2020 04:41		 Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
22 Ekim 2020 01:11
22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Ekim 2020 00:10		 Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
21 Ekim 2020 23:46
Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek
21 Ekim 2020 23:41		 MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı
21 Ekim 2020 23:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:53 - Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de04:51 - 10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi04:47 - Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik04:45 - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik04:44 - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik04:41 - Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
01:12 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:11 - Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi00:10 - Mengüceklerden bir miras... Divriği00:10 - 22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var00:03 - Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
00:01 - İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler23:46 - Oruç Reis için yeni Navtex ilanı23:41 - Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek23:37 - Kovid-19 ile ilgili bilinen 8 yanlış bilgi23:35 - 6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
23:32 - MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
Mengüceklerden bir miras... Divriği
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var
22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oxford aşısı gönüllüsünün ölmesi 1
fiskos etmek 2
murakabe kalemi 1
Grip Aşısı için Oluşturulacak Algoritma 1
azrail bile ayağına gelecekse sen neyin tribindesin 2
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 4
zomzom 2
iş yerinde çay demlemek 2
Kolonya kullandığı için alkollü olmak 3
Urfa bana küsmüş 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
Sağlık Birimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam