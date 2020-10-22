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Hayvancılık yatırımına yüzde 100 destek

Kırmızı et ile hayvan ithalatını azaltmak ve yüksek seyreden fiyatları düşürmek için üretimi arttırmayı hedefleyen hükümet önemli bir çalışmaya imza attı. Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Alınan kararın önemli bir adım olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, üretimin sürdürülebilir kılınması için girdi maliyetlerinin düşürülerek kararın desteklenmesini talep ediyor.
 22 Ekim 2020 06:40
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Hayvancılık yatırımına yüzde 100 destek

Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan kırmızı et ile hayvan ithalatını azaltmak ve yüksek seyreden fiyatları düşürmek için üretimi arttırmayı hedefleyen bakanlık önemli bir çalışmaya imza attı. Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, destekleme, ilgili bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yılları arasında uygulanacak. Kararı değerlendiren sektör temsilcileri, önemli bir adımın atıldığına işaret ederek, üretimin sürdürülebilir kılınması için girdi maliyetlerinin düşürülerek kararın desteklenmesini talep ediyor. Hükümetin tarım sektörüne öncelik vermesini ümit verici olarak bulan yetkililer, bu desteğin sıkıntılı dönemi aşmanın yolunu açacağını ifade ediyor.

HER PROJE 1 KEZ YARARLANABİLECEK

Karar kapsamında, yatırım konularına göre; manda (yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) için yüzde 50, damızlık teke-koç alımı için yüzde 50, damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için yüzde 85, kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) için yüzde 75, ipekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için yüzde 100, arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Hibe desteğine ilişkin yatırım konuların sadece bir proje için ve bir kez yararlanılabilecek. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Bu sınırı aşan kısım ise ayni ve nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesinden karşılanacak.

KARARI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR

Alınan bu kararın hayvancılık sektörü açısından çok olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin damızlık ihtiyacını karşılanmak için hem küçük hem de büyükbaşla ilgili ağırlıklı olarak ithalat yaptığını hatırlattı. Atılan adımın doğru bir karar olduğunu ama tek başına yeterli olmadığını belirten Yıldırım, "Devletin hibe ve destek vermesi elbette önemli ama üretimi sürdürebilir kılması için bu kararı destekleyici birtakım çalışmaların yapılması lazım. Çünkü bugün hayvancılık yapanların en önemli sıkıntısını yüksek girdi fiyatları oluşturuyor. Bakanlığın yemle ilgili girdi maliyetini düşürecek, yem desteğini sağlayacak çalışmaların da mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor" diye konuştu. Bu düzenlemede özellikle manda yetiştiriciliğinin ön plana çıktığını ifade eden Yıldırım, "Bu alanda çok kan kaybedilmişti tekrar canlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriyorum" yorumunu yaptı.

SIKINTILI DÖNEMİ AŞMANIN YOLUNU AÇACAK

Kararı değerlendiren Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel de, "Koronavirüs salgınının dünyayı bu kadar etkilediği bir dönemde, bütün dünyanın farkına vardığı bir gerçek var ki önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. Bunu da taminatı hayvancılığa yapılması gereken yatırımlar. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, bütün ülkelerin ekonomileri sıkıntı çekerken, hükümetimizin bu önceliği dikkate alması ümit verici" dedi. Gelecek nesillerin kimseye muhtaç olmadan karnını doyurabilmesi için hayvancılıkta sürdürülebilir yatırım ve bu yatırımların da desteklenmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Tezel, "Süt fiyatlarından başlamak üzere elbette çeşitli sıkıntılarımız var ancak bunun da giderilmesi için bu tür desteklemeler gayet yerindedir ve bu sıkıntılı dönemi hep birlikte aşabilmenin yolunu açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Arzu Kurum
Yeni Şafak
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