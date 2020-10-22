Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla 'Oruç Reis'i kovduk' haberi yaptı
Yunan devlet kanalı ERT, yaptığı haberle bir skandala imza attı. Haberde, bir Yunan savaş gemisinin Meis açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisine "Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle müdahalede bulunulduğu ve geminin "uzaklaştırıldığı" belirtildi. Haberde kullanılan fotoğraf olayın belgesi olarak gösterildi. Ancak daha sonra fotoğrafta montaj kullanıldığının ortaya çıkmasıyla haberin yalan olduğu anlaşıldı.
|22 Ekim 2020 07:07
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Yunan devlet kanalı olan ERT, Oruç Reis'e müdahalede bulunulduğunu belirten bir haber yaptı.
Oruç Reis'in uzaklaştırıldığı iddia edildi
Haberde bir Yunan savaş gemisinin Meis açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'e "Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu ve bölgeden Oruç Reis'i "uzaklaştırdığını" iddia etti.
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