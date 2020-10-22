1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Almanya'da hükümetin, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı getirdiği bildirildi.
 22 Ekim 2020 07:10
+Aa- Yazdır
Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarının, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasa haline gelmesinin ardından yürürlüğe girecek uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'TEOG' önerisiyle gündeme gelmişti...Ölü bulundu
21 Ekim 2020 22:40		 Plakasına maske takan ehliyetsiz sürücü yakalandı
21 Ekim 2020 22:37
Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
21 Ekim 2020 21:59		 Polis, intihara kalkışan genci böyle kurtardı
21 Ekim 2020 21:29
PKK/KCK propagandası yapan biri öğretmen, 10 kişi gözaltında
21 Ekim 2020 20:34		 Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı
21 Ekim 2020 18:25
Avukatı kör eden peruklu saldırgan tutuklandı
21 Ekim 2020 17:35		 Boşanma davasına yarım saat kala eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
21 Ekim 2020 16:54
Testi pozitif olan kişi, dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
21 Ekim 2020 15:59		 Sahte hakim savcılar FETÖ bahanesiyle dolandırdı
21 Ekim 2020 15:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:30 - Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak07:15 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim07:10 - Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek07:07 - Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla 'Oruç Reis'i kovduk' haberi yaptı07:05 - Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi06:40 - Hayvancılık yatırımına yüzde 100 destek
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:10 - PKK'nın Karabağ'da 7 kampı var04:53 - Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de04:51 - 10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi04:47 - Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik04:45 - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
04:44 - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik04:41 - Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği01:12 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:11 - Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi00:10 - Mengüceklerden bir miras... Divriği
00:10 - 22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
Mengüceklerden bir miras... Divriği
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var
22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi
İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.10.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
hohol 1
kızılcık 1
deliliğin tarihi 2
mantar 2
kitap okumak 3
kendime not 1
tedavülden kalkan cümleler 1
gattın garıştırdın 2
Dolu sinema salonlarında boş bir koltuk aramak 1
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
Sağlık Birimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam