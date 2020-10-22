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Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi

Nafaka evli kalınan süre ile sınırlandırılacak. Üst sınır 6 yıl olacak. Ancak bu süre iki senenin altında olmayacak
 22 Ekim 2020 09:40
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Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündemde. Özellikle son iki yılda yürütülen çalışmalardan sonuç alamayan AK Parti yönetimi, daha önce hazırlanan taslakları raftan indirdi. AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve icra ile çocuk teslimine son verecek düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'te olmasını istediğini söyledi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, AK Parti genel merkez yönetimi ve Meclis grup yönetiminin katıldığı online bir toplantı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Bakanlığın önerisinde, alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek.

Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler dikkate alınacak.

Nafaka evli kalınan süre ile sınırlandırılacak. Üst sınır 6 yıl olacak. Ancak bu süre iki senenin altında olmayacak

Nafakanın üst sınırı hakim takdirine bırakılacak,

Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.

Evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak.

Polis eşliğinde çocuk teslimi son bulacak. Bu konu Aile Bakanlığının sorumluluğuna verilecek. Çocuk teslimi pedagog eşliğinde yapılacak. İhtiyaç halinde kolluk kuvvetleri devreye girecek.

İcra ile çocuk teslimi işlemleri sırasında anne ya da baba her seferinde bin lira civarında masraf ödüyor. Bu sebeple çocuk merkezleri oluşturulacak. Teslim işlemleri bu merkezlerden yapılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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