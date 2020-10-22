Disiplin kararını Akşener verecek

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Poyraz, "olası bir disiplin sürecini" şöyle anlattı:

"İlçe başkanları sosyal medyadan dilekçelerini yayımladılar ama Genel Merkez'e gelmedi. Gelmediği için sevk edebilmem mümkün değil. Söz konusu talep parti üyeleri, ilçe başkanları, üst kurul delegeleri tarafından yapılan talepler olduğu için ve hakkında talepte bulunulan kişi de Sayın Özdağ, milletvekili olduğu için, bu konuda disipline sevk edilme kararı Genel Başkanımıza ait. Genel Başkan, konuyu savunmalar için disipline sevk eder. Disiplin kurulu, eylemine tüzüğümüze göre hangi yaptırım uygulanması gerekiyorsa Merkez Disiplin Kurulu karar verir."