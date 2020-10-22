Disiplin kararını Akşener verecek
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Özdağ milletvekili olduğu için disipline sevk etme kararını Genel Başkan Meral Akşener'in vereceğini belirterek, "Eylemine tüzüğümüze göre hangi yaptırım uygulanması gerekiyorsa Merkez Disiplin Kurulu karar verir" dedi.
|22 Ekim 2020 08:01
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Poyraz, "olası bir disiplin sürecini" şöyle anlattı:
"İlçe başkanları sosyal medyadan dilekçelerini yayımladılar ama Genel Merkez'e gelmedi. Gelmediği için sevk edebilmem mümkün değil. Söz konusu talep parti üyeleri, ilçe başkanları, üst kurul delegeleri tarafından yapılan talepler olduğu için ve hakkında talepte bulunulan kişi de Sayın Özdağ, milletvekili olduğu için, bu konuda disipline sevk edilme kararı Genel Başkanımıza ait. Genel Başkan, konuyu savunmalar için disipline sevk eder. Disiplin kurulu, eylemine tüzüğümüze göre hangi yaptırım uygulanması gerekiyorsa Merkez Disiplin Kurulu karar verir."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
22 Ekim 2020 09:40
|Türkiye'den üçlü zirveye tepki
22 Ekim 2020 09:22
|Hulusi Akar'dan S- 400 açıklaması
22 Ekim 2020 08:57
|Karanlık olayların gölgesi Enver Altaylı kimdir?
22 Ekim 2020 08:36
|Hükümete alkol eleştirileri
22 Ekim 2020 08:28
|AKPM'nin Berberoğlu çağrısı: Parlamentoya geri dönmeli
22 Ekim 2020 08:15
|Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
22 Ekim 2020 04:53
|10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi
22 Ekim 2020 04:51
|Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Ekim 2020 04:47
|Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Ekim 2020 04:45