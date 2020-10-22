3 dakika şarj et 2.5 saat video izle

Akıllı telefonların sadece 1 günü kurtaran pil kapasitesi artıyor. Hızlı şarj teknolojisi, kullanıcıların ihtiyacına yanıt veriyor. Amiral gemisi telefonlarda görmeye başladığımız hızlı şarj teknolojisi artık 4 bin TL'nin altında telefonlarda bile kullanılmaya başlandı.

Hızlı şarjda önemli patentlere sahip Oppo, OnePlus ve Realme ailesinde bu gücünü orta segment telefonlarda bile kullanıyor. Realme'nin ekonomik modeli tam kapasite şarja 34 dakikada ulaşıyor. Realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla 2.5 saat YouTube izlemeye yetecek kapasiteye erişiyor. Samsung Galaxy M51 Snapdragon işlemcinin güç verdiği ve 6.7 inç ekran boyutuna sahip bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 7 bin mAh pil kapasitesine sahip olması. Pil deposu olması hızlı şarj konusunda geri kalmasına sebep olmuyor. 25W hızlı şarj desteğiyle de gelen telefonda ayrıca 8 GB RAM kapasitesi var. 128 GB dahili, 512 GB'a kadar da artırılabilen depolama kapasitesi bulunuyor. Ancak pili hızlı şarj etmek kadar işlemcinin ve yazılımın desteğiyle pil tasarrufu yapmak da kullanıcıların yarı yolda kalmasına engel oluyor.

Güçlü oyunlara süper şarj desteği

Geliştirilmiş 64MP Sony IMX682 ana kamerasına sahip realme 7 Pro "Ayna Gümüşü" ve "Ayna Mavisi" olmak üzere 2 renk seçeneği ile geliyor. Cihaz Türkiye'de yarından itibaren 3 bin 999 TL'den satışa sunulacak. Realme 7 pro'nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj son derece yüksek verimliliği sayesinde, 4 bin 500 mAh büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor. İki hücreli pile sahip olan realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve 12 dakika içinde ise yüzde 50 şarj olabiliyor. 2. nesil 64 MP ana kameraya sahip realme 7 pro'da Sony IMX682 lensler kullanılarak geliştirilmiş piksel performansı amaçlanıyor. Kullanıcıların manzara, mimari ve büyük grupların görüntülerini çekmesini sağlayan ultra geniş açılı merceği 119 derece görüş açısına sahip. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyayı keşfetmesini sağlıyor.

Pil deposundan farksız

ORTA segmentte yer alan telefonlar kullanıma göre 2 günü aşan kapasiteleriyle dikkat çekiyorlar. 7 bin mAh pil deposu gibi kapasiteye sahip Samsung Galaxy M51, 8 GB RAM ve 128 GB dahili, 512 GB'ta kadar artırılabilen depolama kapasitesine de yer veriliyor. Kamerada da oldukça iddialı olan Galaxy M51, arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 5 MP makro kamera ile gelen telefonun ön tarafında 32 MP çözünürlükte kamera yer alıyor. Ürünün siyah ve beyaz seçeneği bulunuyor.

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Nano işlemcilerde akıllı telefon rekabeti

Apple'dan sonra Çinli Huawei, 5 nanometrelik Kirin 9000 işlemcileri kullandığı Mate 40 Pro serisini tanıtacak AMIRAL gemisi telefonlardaki rekabet işlemcilerle nano boyuta indi. 5 nanometre işlemci mimarisinde rekabet hiç kolay değil. Apple'ın 5 nanometre A14 Bionic işlemcisine karşı Huawei Kirin 9000 işlemcisi rakip oluyor. Apple A14 Bionic işlemcileri önce iPhone değil, geçen ay tanıttığı iPad Air üzerinde kullandı. Bugün Türkiye saatiyle 15:00'da tanıtılacak Huawei Mate 40 ailesinde 5 nanometre boyutunda Kirin işlemci kullanılıyor. Adı ABD'nin uyguladığı ticari yasaklarla gündeme gelen Huawei, Mate 40 Pro modeli amiral gemisi ile Apple'a kafa tutmaya devam edecek. 5G yarışı konusunda Çinli ve ABD kökenli şirketlerin yarışı akıllı telefonlarla yapılıyor. İşlemcilerin nano boyuttaki rekabeti dışında Mate 40 serisinin kamera özellikleri bakımından hayli güçlü olacağı tahmin ediliyor. İşlemci rekabetine katılacak firmalardan biri olan Huawei'nin başı ABD'nin yasaklarıyla dertte. Yasaklardan dolayı Kirin 9000 serisi işlemcilerin üretimde sıkıntı yaşamaması için firmanın hazırlık içerisinde olduğu söyleniyor. Piyasadaki sayılı 5 nm işlemciden biri olan Kirin 9000'e 8 GB RAM'in eşlik edeceği söyleniyor.

Avuç içi parmak kamera görevde

HER gün video paylaşım platformlarında yayınlanan videoların sayısı katlanarak artıyor. Şimdi akıllı telefondan küçük avuç içine sığan kameralar profesyonel videolar çekiyor. DJI Pocket2 her gün yeni video eklemek zorunda kalan videografer'lar için eşsiz bir cihaz. 119 gram ağırlığıyla çantada taşıdığınızı unutuyorsunuz. 4K, saniye 60 kare çekim yapan Pocket2 basit, profesyonel kalitede çekim yapan kalitesiyle dikkat çekiyor.

Instagram'a Rozet satın alma butonu

PANDEMİ döneminde önemli oranda artan canlı yayınların yarattığı ekonomi büyüyor. Instagram'ın canlı yayın enflasyonunu fırsata çevirmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Instagram Canlı Yayın'da Rozetler'in, birçok ülkede 50 bini aşkın içerik üreticisinin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Kullanıcılar butona tıklayarak Rozet seçebilecek ve Google Play veya Apple Store yönlendirmelerini takip ederek satın alabilecek. Bu dönemde içerik üreticilerine daha fazla destek olabilmek adına Instagram, kasımdan itibaren içerik üreticilerine Rozetler ile elde ettikleri gelire eşit miktarda destekte bulunacak. Instagram, bu özelliğin içerik üreticilerinin üzerinden daha fazla gelir elde edebilmesi adına yeni araçlar sunma vizyonunun bir parçası olduğunu bildirdi. Geri bildirimler doğrultusunda Rozetler'in daha fazla içerik üreticisinin kullanımına sunulacağı açıklandı.