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Camii sınıf oldu

Muş'un Varto ilçesindeki Hz. Ömer Camisi'nin imamı Ertuğrul Kertil, evinde interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmesi camiyi sınıfa çevirdi.
 22 Ekim 2020 08:13
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Camii sınıf oldu

Kertil'in internet bağladığı camiyi namaz vakitleri dışında artık çocuklar kullanıyor. Çocuklar ateşleri ölçülüp, elleri dezenfekte edildikten sonra camiye giriyor.

Muş'un Varto ilçesinde, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayan öğrenciler için camiye internet bağlatan imam Ertuğrul Kertil, namaz vakitleri dışında camiyi sınıfa dönüştürerek çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor. Amasya'dan 10 yıl önce Varto ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'ne atanan Kertil, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Salgın sürecinde başlatılan uzaktan eğitim döneminde, evlerinden EBA TV'ye bağlanma imkanı olmayan ilk ve ortaokul öğrencileri için camiye internet bağlatan Kertil, görevli olduğu camiyi namaz vakitlerinin dışında öğrencilerin hizmetine sunuyor. Yüz yüze eğitime başlayamayan sınıflar ile haftanın belirli günlerinde EBA TV'den eğitim alan öğrenciler için camiyi sınıfa dönüştüren Kertil, çocukları salgından korumak için Kovid-19 tedbirlerini titizlikle uyguluyor. Cami girişinde ateşlerini ölçüp maskelerini kontrol ettiği, ellerini dezenfekte ettirdiği öğrencileri içeri alan Kertil, çocukların sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen rahlelerin üzerinden tablet ve telefonlarıyla derslerini takip etmelerine imkan tanıyor.

Kertil, mahallede genellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin oturduğunu, bu nedenle her öğrencinin internete ulaşma imkanının bulunmadığını söyledi. Çocukların derslerinden geri kalmasına gönlünün razı olmadığını anlatan Kertil, şunları söyledi:

ÖDEVLERİNE YARDIMCI OLUYOR

"Uzaktan eğitim sürecinde çocukların büyük bölümünün internet imkanının bulunmadığını gördük. Onlara yardımcı olmak için camiye internet bağlattık. EBA TV'ye bağlanmaya gelen öğrencilerimizin ateşlerini ölçüp, ellerini dezenfekte ederek içeri alıyorum. Sosyal mesafe kurallarına göre camiye yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz tabletlerden veya telefonlarından EBA TV'ye bağlanarak derslerini dinliyorlar.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Sayısal ve sözel derslerim iyi olduğu için öğrencilere anlamadıkları konularda yardımcı oluyorum. Konuları daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Ders sonunda camimizde bulunan bilgisayar ve yazıcıdan ödevlerinin çıktılarını alıyorum. Bu sayede çocuklar kırtasiyeye gitmek zorunda kalmıyor." Öğrencilerden Kübra Nazlı Aydın ise evinde internet olmadığı için EBA TV'ye bağlanamadığını, her gün kardeşiyle camiye gelerek derslere katıldığını belirtti. Aydın, "Camiye gelip EBA TV'ye bağlanıyoruz. Her konuda bize yardımcı oluyor." dedi.

Öğrencilere ders de veriyor

Muş'un Varto ilçesinde Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Ertuğrul Kertel, namaz vakitleri dışında maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına camide İngilizce, Türkçe, matematik ve tarih dersleri vererek başarılı olmalarına yardımcı oluyor. Mahalle sakinlerinden Barış Çiçek "Ertuğrul Hoca'mızdan Allah razı olsun. Cemaat olarak ondan çok memnunuz. Hem mahallemizin çocuklarına rol model oluyor hem de eğitimlerine katkı sunuyor. Hocamız daha önce üniversiteye hazırlanan öğrencilere camide ders veriyordu şimdi ise EBA'ya bağlanamayan öğrenciler için camiye internet bağlatıp derslerinde yardımcı oluyor" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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