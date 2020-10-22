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Kovid-19'a veda partisi yapan Çekya'da yeniden karantina

Çekya'da 11 binin üzerine çıkan günlük yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ülkede ikinci kez karantina ilan edildi. Başkent Prag'da Temmuz ayının başında corona virüse veda partisi yapılmıştı
 22 Ekim 2020 08:21
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Kovid-19'a veda partisi yapan Çekya'da yeniden karantina

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara ilişkin Sağlık Bakanı Roman Prymula, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatılacak.

İlk etapta 3 Kasım'a kadar geçerli olacak karantina sürecinde, aile bireyleri dışındaki kişilerle sosyal temasın tamamen sonlandırılması öngörülürken, iş, alışveriş ve doktor ziyaretleri gibi zaruri durumlara izin verilecek.

Açık alanlarda maske kullanımı zorunlu kılınırken, vatandaşların doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapmalarına izin verileceği ancak en fazla iki kişinin birlikte hareket edebileceği vurgulandı.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu olan Çekya'da son 24 saatte 11 bin 984 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede toplamda 113 bin 219 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 eklenerek 1619'a ulaştı.
DHA
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