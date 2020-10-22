AKPM'nin Berberoğlu çağrısı: Parlamentoya geri dönmeli

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: AKPM Türk Grubu üyesi CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bizim endişemiz, Türkiye'nin Avrupa kurumlarından çıkartılması, dışlanması. Bunun için dengeli bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Türkiye, izleme prosedüründen çıkartılmıştı ancak yeniden izlemeye alındı. Burada Berberoğlu'nun davası, pilot bir dava olarak görülüyor. Ortada Berberoğlu için AYM'nin oy birliğiyle verdiği bir karar var. Ancak bu karara uyulmadı. Bu durumda endişemiz, Türkiye'nin Avrupa Konseyi kurumlarından dışlanması."