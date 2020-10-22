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Hükümete alkol eleştirileri

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri gıda, tarım ve orman alanında değişiklikler yapan kanun teklifinin görüşmelerinde alkollü içeceklerden alınan vergileri eleştirdi.
 22 Ekim 2020 08:28
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Hükümete alkol eleştirileri


Sahte içki nedeniyle ölüm sayısı dün 70'e çıkarken eleştiriler, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: "Ayhan Altıntaş (İyi Parti Ankara Milletvekili): Alkol ve tütün ürünlerinin alımını zorlaştırmak kullanımı azaltacak tedbirler olarak görülmemelidir. Zira Osmanlı'da IV. Murat'tan sonra bu tarz yasaklar konmuş ve başarılı olunamamıştır.

Okan Gaytancıoğlu (CHP Edirne Milletvekili): Vergiler yüksek olduğu için herkes kimyager olmaya başladı. Eline bir alkolmetre alıyor, evde içki yapmaya çalışıyor. Yurttaşlar içki tüketimine karşı bilinçlendirilir bunun yolu bu. Alkolikler bile içkiye sizin sarıldığınız kadar sarılmadı.

Mahmut Toğrul (HDP Gaziantep Milletvekili): 100 liralık bir alkol ürününü düşünün; girdisi 17.5 lira, 82.5 lirası vergi. Yüksek vergilerle kaçağın önünü açıyorsunuz."
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