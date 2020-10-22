1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse

Ankara'da 2018 yılında 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili davaya bakan mahkeme, annesinin rahatsızlığı nedeniyle duruşma günü şehir dışında olacağını belirten dönemin Demiryolu Modernizasyon Daire Başkanı Hasan Hüseyin Güney'i özel celsede tanık olarak dinledi.
 22 Ekim 2020 08:29
+Aa- Yazdır
YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse


Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Özel celsede tanıklık yaptığı için mağdurların ve avukatlarının soru soramadığı Güney ifadesinde şunları anlattı:

KAZA RİSKİNİ BİLDİRDİK

"TCDD altyapısında halihazırda hatlarımızın yüzde 50'sinden fazlasında sinyalizasyon sistemi mevcut değildir. Projenin alt yüklenicisi Thales firması bir risk analizi yapmıştı. Tüm saha elemanları sistem tamamen kuruluncaya ve ayarlanıncaya kadar, sahada test edilmeden işletilmemesi tavsiyesinde bulundu. Raporu 27 Haziran 2018 tarihinde ARGE Dairesi Başkanlığı, Trafik ve İstasyon Yönetim Daire Başkanlığı'na, Kapasite Yönetim Daire Başkanlığı'na ve TCDD 2. Bölge Müdürlüğü'ne; riskleri ve alınması gereken önleyici tedbirleri ve bu tedbirlerin emniyet bakımından yeterlilik düzeyinin incelenmesi için gönderdik."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
20 Ekim 2020 19:17		 Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
20 Ekim 2020 09:03
Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
19 Ekim 2020 13:48		 Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti
16 Ekim 2020 17:20
Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16 Ekim 2020 12:31		 Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
16 Ekim 2020 07:14
Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi
15 Ekim 2020 14:47		 Konya'daki belediye başkanı cinayeti davasında tahliye
15 Ekim 2020 10:56
Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı
15 Ekim 2020 09:55		 Emekli hemşireyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
14 Ekim 2020 20:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:44 - 9 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 17 gözaltı09:43 - MB'nin faiz kararı öncesi dolar ne durumda09:40 - Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi09:29 - Üniversite öğrencileri 'YÖK Sanal Laboratuvarı' ile deney imkanına kavuşuyor09:22 - Türkiye'den üçlü zirveye tepki09:18 - Kayseri Şeker Fabrikası borç batağında
09:18 - Adana'da cezaevinde çıkan yangın söndürüldü09:13 - Okullarda abur cubur yasağı bir yıl daha ertelendi09:13 - 13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı09:10 - Piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor08:57 - Hulusi Akar'dan S- 400 açıklaması08:51 - Vatandaş odaklı icraat bütçesi
08:50 - Döviz bürosu gibi dilenci! 'Vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun'08:49 - Yargıtay eski Yaver'e 'asıl fail' dedi, müebbet verdi08:36 - Karanlık olayların gölgesi Enver Altaylı kimdir?08:32 - Camilerde 'temel aile eğitimi'08:29 - ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
08:29 - YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
Mengüceklerden bir miras... Divriği
Piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor
YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse
Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 4
Kolonya kullandığı için alkollü olmak 3
cumhurbaşkanı maaşına yüzde 8.3 zam gelmesi 1
Geberit 1
çıplak mankenler 1
iş yerinde çay demlemek 2
Kuçe 1
su kuyusu 1
infak 1
fiyat biçmek 1
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı Sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam