YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Özel celsede tanıklık yaptığı için mağdurların ve avukatlarının soru soramadığı Güney ifadesinde şunları anlattı:

KAZA RİSKİNİ BİLDİRDİK

"TCDD altyapısında halihazırda hatlarımızın yüzde 50'sinden fazlasında sinyalizasyon sistemi mevcut değildir. Projenin alt yüklenicisi Thales firması bir risk analizi yapmıştı. Tüm saha elemanları sistem tamamen kuruluncaya ve ayarlanıncaya kadar, sahada test edilmeden işletilmemesi tavsiyesinde bulundu. Raporu 27 Haziran 2018 tarihinde ARGE Dairesi Başkanlığı, Trafik ve İstasyon Yönetim Daire Başkanlığı'na, Kapasite Yönetim Daire Başkanlığı'na ve TCDD 2. Bölge Müdürlüğü'ne; riskleri ve alınması gereken önleyici tedbirleri ve bu tedbirlerin emniyet bakımından yeterlilik düzeyinin incelenmesi için gönderdik."