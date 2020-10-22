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Camilerde 'temel aile eğitimi'

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde namaz öncesi ya da sonrası 40'ar dakikalık dersler şeklinde 'temel aile bilinci eğitimi' verecek. 15 Aralık'a kadar sürecek eğitimlerin en başında 'ailede iffet ve mahremiyet' var. İmamlar, kadın ve erkekten namus beklentisinin eşit olduğunu vurgulayacak.
 22 Ekim 2020 08:32
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Camilerde 'temel aile eğitimi'

ODAYA GİRERKEN İZİN

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Ailede iffet ve mahremiyet: İffet, yeme, içme ve cinsel arzular karşısında ölçülü olmaktır. Allah'ın erkek ve kadın kullarından iffet ve namus konusunda beklentisi eşittir. Mahremiyet, kişinin, ailenin kendine özgü ve özel alanıdır. Sınırları olan ve saygıyı hak eden dokunulmazlıktır. Ailede herkesin mahremiyet alanı vardır. Allah'ın emaneti çocuklarımız da buna dahildir. Aile fertleri birbirlerinin odalarına girerken mutlaka izin istemelidir. Ailede tüm fertler için bilgi, beden ve mekan mahremiyeti eşit derecede önemlidir.

Ailem Dağılmasın: Boşanma Allah'ın hoşlanmadığı bir helaldir. Bir zamanlar birbirlerine evlenecek kadar değer veren eşler, boşanma sürecine girdiklerinde nefret kutupları haline gelebilirler. Evliliklerini yürütemeyeceklerini düşünmeye başlayan çiftler birbirlerinin olumsuz özelliklerine daha fazla odaklandıkları için zamanla eşleri hakkında olumlu düşüncelerden uzaklaşmaya başlarlar. Bu durumda problem çözme ve iletişim becerileri yüksek, aile birlikteliğinin gücüne ve önemine inanan, her iki taraf açısından da güvenilirliği kabul edilmiş bilge kişilerden yardım alınması Allah'ın tavsiyesidir. Bir uzman, aranızdaki ilişkinin düzelmesi için öneriler sunar.

CEZALAR HUKUKİ YOLDAN

Ailemde merhamet istiyorum: Ailesiyle, akrabalarıyla, komşularıyla görüşmesine izin verilmeyen bir kadın şiddet görmüyor mudur? 'Dediğimi yapmazsan artık senin annen olmayacağım' tehdidini duyan küçük bir çocuğun yaşadığı kaygıyı, çektiği ıstırabı neyle ifade edebiliriz? Maaşına el konulan bir büyükanne, zorla çalıştırılan bir genç, istismara uğramış bir çocuk şiddetin pençesinde değil midir? Bir kadını tehdit etmek, zorla çalıştırmak, parasına el koymak, tartaklamak ya da ev içinde yok saymak şiddettir. Bir erkeğin, ailesindeki kadın ve genç kızların güvenliğine özen göstermesi, onları koruması gayet doğaldır. Ancak kendisini savunmasına bile izin vermeden bir kadını cezalandırmanın İslam dini ile bağdaşması mümkün değildir. Zira insanın iffetle ilgili bir hatası olsa bile, hukuki yollardan cezalandırılması gerekir ve en yakınları dahil kimsenin böyle bir infaza hakkı yoktur. Namus cinayeti, hem işleyenin hem de teşvik eden ya da seyirci kalan aile büyüklerinin ortak olduğu büyük bir suçtur. Çocuklarınızı dövmeyin, onlarla alay etmeyin. Hatasını fark etmesini sağlamak, onu tatlı bir dille uyarmak peygamber yöntemidir.

ÇOCUKLARA BEDENİNİ KORUMAYI ÖĞRETİN

Ailemde bir çocuk var: Aile çocuklarını art niyetli kişilere karşı korumalıdır. Anne babası ona mahremiyet bilinci aşılamalı, kendi bedenini korumayı, değerlerine sahip çıkmayı öğretmelidir. Sonuçta, bugün korunan çocuk, yarına umut ve güven taşıyacaktır.

EŞ OLMAK EGEMENLİK KURMAK DEĞİLDİR

Ailem ve ben: Eş olmak, bir başkasının üzerinde sınırsız egemenlik kurmak değil, hayatı kolaylaştırma ve güzelleştirme yolunda ona destek olmak demektir."
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