Hulusi Akar'dan S- 400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinop'taki S- 400 test atışıyla ilgili olarak "Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontroller yer almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir." dedi
|22 Ekim 2020 08:57
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır
-S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.
-(Yunanistan'ın elinde bulunan Rus S-300'ler) "S-400'ler milli sistemde müstakil olarak, NATO'da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.
- Tek. transferi,ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor' gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.
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