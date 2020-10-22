Hulusi Akar'dan S- 400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır

-S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

-(Yunanistan'ın elinde bulunan Rus S-300'ler) "S-400'ler milli sistemde müstakil olarak, NATO'da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

- Tek. transferi,ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor' gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.