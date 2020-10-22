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Adana'da cezaevinde çıkan yangın söndürüldü
Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
|22 Ekim 2020 09:18
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Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan ilk bilgilere göre, Kürkçüler Mahallesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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