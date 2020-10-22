MB'nin faiz kararı öncesi dolar ne durumda
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|22 Ekim 2020 09:43
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