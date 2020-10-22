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MB'nin faiz kararı öncesi dolar ne durumda

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 22 Ekim 2020 09:43
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MB'nin faiz kararı öncesi dolar ne durumda

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,8230 7,8240
Avro 9,2820 9,2830
Sterlin 10,2570 10,3090
ANKARA
ABD Doları 7,7950 7,8450
Avro 9,2420 9,3020
Sterlin 10,2000 10,4000
Anadolu Ajansı
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