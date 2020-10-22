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Kemal Öztürk ile Adil Gür karşılıklı birbirini suçladı

Kemal Öztürk ile Adil Gür arasında KKTC seçim sonuçları üzerinden yaşanan tartışma, canlı yayınında devam etti
 22 Ekim 2020 09:54
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A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, gazeteci Kemal Öztürk'le stüdyo dışında yaptığı kısa söyleşide, Ersin Tatar'ın KKTC'de seçimleri kazanması durumunda mesleğini bırakacağını söylemiş, Kemal Öztürk de bu sözleri gazetedeki köşesine taşımıştı.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Bir televizyon kanalında canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk arasındaki polemik bir kez daha açıldı.

"ARAŞTIRMACI OLMAKTAN YORULDUM AMA İNADINA YAPACAĞIM"

Adil Gür, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını tekrarlarken, şunları söyledi:

"Zannediyorlar ki araştırma şirketini, araştırmayı bırakmaktan korkuyorum. Ya arkadaş 50 bin tane işim var. Bu ülkede araştırmacı olmaktan yoruldum zaten. Ama inadına yapacağım. Yazdığın doğru mu değil mi söyle ekranda. Böyle yere bakan, yumuşak korkanlardan korkacaksın. Ben değneğimi elime aldım. Susacak değilim."

"CUMHURBAŞKANI TATAR DA BANA DESTEK ÇIKTI"

Adil Gür, KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kendisini aradığını ve "Senin böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum." dediğini ekledi.

KEMAL ÖZTÜRK: "YAZIYI DEĞİŞTİR, ÖZÜR DİLE DEMEDİN"

"Beni aradığınızda sizi üzdüysem eğer özür dilerim dedim. Bana 'Yazıyı değiştir, düzelt, bunları söylemedim, iftira atıyorsun' demediniz."

"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BÖYLE DEDİN"

Öztürk, "Siz bana bu cümleleri sarf ettiniz mi, etmediniz mi?. Namusum, şerefim ve 3 çocuğum üzerine yemin ederim ki sen bana bunları ifade ettin"

ADİL GÜR: "SENARYO YAZIYORSUN"

Bunun üzerine Adil Gür, yine tartışma konusu olan sözleri söylemediğini savunurken, Kemal Öztürk'ü senaryo yazmakla suçladı.
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