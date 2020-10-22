Açılışta BIST 100 endeksi, 2,12 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.213,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 1.210-1.220 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamladı ve böylece 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin ederken, faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.