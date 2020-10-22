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İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL dolandırıldı

Antalya'da mobilyacı Erol Dağdelen (53), evine mutfak dolabı yaptığı Mustafa V. ile dini nikahlı eşi Sevgi S.'nin, İbrahim adındaki bir başka kişiyle iş birliği yapıp, kendisine icradan otomobil alacaklarını söyleyerek 180 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
 22 Ekim 2020 10:09
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Kepez ilçesinde mobilya ustası Erol Dağdelen, geçen ay polise giderek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Erol Dağdelen, güveni kötüye kullanarak 180 bin lirasının dolandırıldığını söyledi.

Avukatıyla birlikte gittiği savcılıkta başına gelenleri anlatan Erol Dağdelen, şunları söyledi:

"Mustafa V. ile dini nikahlı eşi Sevgi S.'nin evine mutfak dolabı yaptım. Mustafa V. bana galerici olduğunu söyleyince, ben de aracımı satmak istediğimi söyledim. O da bana güzel bir araba alabileceğini söyledi. Eşimle birlikte evine giderek çay içtik. Bana güven sağladı. Arabamı 180 bin TL'ye sattım. 3 gün sonra Mustafa V. beni arayarak, Isparta'da icradan 130 bin TL'ye araç bulduğunu söyledi. Kendisine 6 bin, icra dairesinde satışı sağlayacak memura da 6 bin TL alacağını belirtti. Ben de kabul ettim. Isparta'ya gittik. Adliyeye yakın bir yerde icra dairesinde çalıştığını söyleyen İbrahim adındaki kişiyle buluştuk. Benden 50 bin TL teminat bedeli yatırmamı istedi. Mustafa V. bana bir IBAN numarası verdi ve parayı oraya gönderdim. Gönderdiğim hesabın Mustafa V.'nin dini nikahlı eşi Sevgi S.'nin olduğunu görünce Mustafa bana 'Vergi borcum var. Borç çıkıyor. Sen açıklama kısmına elden alınan para karşılığı olarak yaz' dedi. Bende güven oluşturduğu için dediği gibi yazdım. Kafede 3 saat oturduktan sonra İbrahim adındaki kişi Mustafa'yı arayarak 'Hayırlı olsun. Araç artık sizde' dedi. Mustafa da bunu söyleyince Antalya'ya döndük"

Bankaya giderek 80 bin TL çektiğini ve Mustafa V.'ye elden verdiğini anlatan Dağdelen, "Aracın 2-3 güne elime geçeceğini söyledi. Bir iki gün sonra Mustafa V. Denizli'de 80 bin TL'ye uygun bir otomobil bulduğunu ve bana bunu alabileceğini söyledi. Ben de o kadar param olmadığını, 50 bin liram olduğunu söyledim. O da 30 bin TL'yi kendisinin verebileceğini ifade etti. Ben de kabul ettim. Sevgi S. hesabına parayı gönderdim. Bir süre sonra Mustafa V.'ye telefonla ulaşamadım. Isparta'ya gittim. Kendisini icra memuru olarak tanıtan İbrahim adlı kişiyi de bulamadım. Mustafa V.'nin eşini buldum. Eşi de dini nikahlı olduklarını, ayrıldıklarını ve artık görüşmediğini söyledi. 5-6 kişiyi daha böyle dolandırmış. Şikayetçiyim" dedi.

Avukat Yağmur Uygun ise müvekkilini dolandıranların bu işi meslek haline getirdiklerini ifade ederek, "Eğitim düzeyi düşük ve hukuku işleyişi bilmeyen birçok insana karşı önce güven ilişkisi kuruyorlar. Dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri kişilerin evlerine gidiyor. Bu kişileri kendi evlerine davet edip, çay, kahve ve hatta yemek ikramında bulunarak, güven sağlıyor. Sonrasında 'minareyi çalan, kılıfını hazırlar' misali mağdurların tüm hukuki yollarını kapatacak eylemlere başvuruyorlar. Bunlar 3 kişi ve kanunlarımızda bu örgüte girer. Bu 3 kişi hep beraber hareket ediyor ve çok sayıda kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdıklarını tespit ettik. Yargının bu konuya özen göstermesini talep ediyoruz" diye konuştu.
DHA
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