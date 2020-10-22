1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir vaka artışı olmadığını söyledi.
 22 Ekim 2020 10:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitime kademeli geçişin, son dönemde koronavirüs hasta sayılarına etkisini değerlendirdi.

Prof. Dr. Kara, koronavirüste toplum geneli ile çocuklardaki vaka sayılarının paralel gittiğini söyledi. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklardan çocukların önce etkilendiğini, önce çocukta hastalık başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, Covid-19'da ise çocuklar bu bakımdan daha korunaklı olduklarını vurguladı.

"ÇOCUKLAR BİRAZ DAHA AVANTAJLI"

Kara, şöyle konuştu:

"Bu bizim için çok büyük bir şans. Özellikle çocukların biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Biz şunu görüyoruz; çocuklara hastalık genellikle yetişkinlerden geçiyor. İkincisi virüsü alsalar da hastalık bulgularını az çıkartıyorlar. Bunlar avantaj; ama yetişkindeki sayı yükselince istesek de istemesek de çocuklardaki sayı da yükseliyor. Bu yükselme daha ağır geçiriyorlar anlamında değil, başlangıçta nasılsa şu anda da çocuklar öyle. Ama aralarında tek tük tablonun ağır olduğu, vücudun aşırı cevap verdiği, birçok organa tutunan aşırı inflamasyon cevabı olarak adlandırdığımız tablo da var. Bizim ülkemizde de bunu görüyoruz."

"OKULDA OLMAYAN ÇOCUKLARDA POZİTİFLEŞME DAHA YÜKSEK"

Prof. Dr. Kara, okulların kademeli olarak açılmasından itibaren okuldaki çocukların arasında hastalık oranlarına ve bunun topluma yansımasına bakıldığını ifade ederek, "Tüm bu değerlendirmeler yapıldığında ilk etapta bizim görebildiğimiz rakam ve verilerde şöyle bir değerlendirme var; okula gelen çocuklarda çok ciddi bir artış olmadı. Çocukların geriye dönüp ailelerine götürmeleri gibi bir durum çok söz konusu olmadı. Vakalar oluyor; ama bu çok yüksek rakamlarda değil. Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken ailenin isteğiyle ya da farklı nedenle okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR OKULDA KURALLARA DAHA İYİ UYUYOR"

Kara, çocukların okulda kurallara daha iyi uyduğunu, bunu daha sonra eve de çok iyi yansıttıklarını belirterek, "Her yaş grubunun birbirinden farklı ve bağımsız özelliği var. Ana sınıfı, 1'inci, 2'nci sınıflar o yaş grubuna siz gerekçeli olarak anlatırsanız, çocuk onu kabul ederse uygulamaya başlıyor. Mesela maske kesinlikle takıyor, uyguluyor ve eve gittiğinde bunu büyüklerine de yaptırıyor. Ama yaşlar büyümeye başladıkça 'bana hiçbir şey olmaz' gibi bir hareketlilik, ergenliğe geçiş dönemindeki sınıflarda nasıl olabilecek onda da parça parça, göre göre hareket etmemiz lazım. Ama biz anlatabilirsek onlar da bu uyumu sağlayacaklardır. İş biraz daha fazla bize düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
O ilde 'kör eden' sinek tehlikesi!
22 Ekim 2020 10:24		 Döviz bürosu gibi dilenci! 'Vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun'
22 Ekim 2020 08:50
Tüketici federasyonlarından ucuz maske ve bez maske uyarısı
22 Ekim 2020 08:19		 Camii sınıf oldu
22 Ekim 2020 08:13
Doktorun tedavi süreci kitap oldu! 'Korona Günlükleri
22 Ekim 2020 07:50		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
22 Ekim 2020 06:30
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
22 Ekim 2020 01:12		 Kovid-19 ile ilgili bilinen 8 yanlış bilgi
21 Ekim 2020 23:37
Araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor
21 Ekim 2020 23:01		 'Grip aşıları, bütün griplere karşı koruyucu değildir'
21 Ekim 2020 22:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - Cezaevlerinde e-görüş dönemi başlıyor11:38 - TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti11:28 - İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda11:27 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor11:24 - 2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetveller11:22 - FETÖ'nün 'şok mangalı' işkenceci subaylarına yeni davalar yolda
11:19 - Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü11:16 - 2020 YDS sonuçları açıklandı11:15 - Kaçarken yakalanan FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı11:15 - Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı11:14 - Öğrencilerin ateşi yükseldiğinde kimlik kartları uyarı verecek11:13 - Türk bilim insanlarından 'söylenen ya da yazılanı anında işaret diline çeviren' yazılım
11:10 - Bakan Selçuk: Gerçekten üzülüyorum...Bu artık bir rica değil!11:10 - Engelli sağlık çalışanları için mülakatta muafiyet talebi11:07 - Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi11:06 - Gram altın 481 lira seviyelerinde11:04 - 2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
11:04 - 26 ova, büyük ova koruma alanı içine alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
İlave TV kurucusu, işe gitmeden belediyeden maaş almış
Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararını bekliyor
Kadir Şeker cezaevinde karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 2
ANADOLU'NUN İLK TELSİZ TELGRAF İSTASYONU 1
elma şekeri 2
baho 1
Osmanlıca burçlar 1
hedefimiz tamamen yüz yüze eğitim 1
20.10.2020 internet kesintisi 2
Mehmet Akif Ersoya Mason göndermesi yapmak 2
hohol 1
aydın 3
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı Sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam