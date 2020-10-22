1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK envanterine giren 4 silah sistemi ilk defa kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu
 22 Ekim 2020 12:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.

"Ateş Serbest-2020" faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere'nin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığını sağlamak ve kuvvetler arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı toplam 1096 personel katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.

"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamındaki atışlar, "Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden, 'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf ediyoruz." anonsunun ardından başladı.

- "Tek atış ve vuruş"

İlk olarak yerli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. Pençe Kaplan dahil birçok operasyonda kullanılan tüfeklerle piyadelerin yaptığı başarılı atışların ardından keskin nişancı atışlarına geçildi.

Keskin nişancıların bir kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. "Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi.

İstihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra hedefler roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam etti.

Hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ile yapılan atışlar izledi. Zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti.

Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi.

Söz konusu atışın ardından Kargu Kamikaze İHA tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi. Hedefini başarıyla imha eden Kargu Kamikaze İHA da Ateş Serbest faaliyetinde ilk defa görev aldı.

Havan ve obüs bataryalarından yapılan atışların ardından faaliyet, "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarıyla sona erdi.

Faaliyet, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cezaevlerinde bu işler artık personel olmadan yapılacak
22 Ekim 2020 13:21		 Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza
22 Ekim 2020 13:10
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22 Ekim 2020 13:04		 Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak
22 Ekim 2020 12:57
Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi
22 Ekim 2020 12:53		 Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise 'maske' cezası
22 Ekim 2020 12:50
E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı
22 Ekim 2020 12:48		 Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
22 Ekim 2020 12:29
Cezaevlerinde e-görüş dönemi başlıyor
22 Ekim 2020 11:40		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor
22 Ekim 2020 11:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Cezaevlerinde bu işler artık personel olmadan yapılacak13:15 - Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükselişini sürdürdü13:12 - FETÖ sanığına İstinafın bozmasının ardından yeniden ceza13:10 - Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza13:09 - Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı
13:04 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:04 - İyi Partili Başkan: Komünist bile oluruz ama Ak Parti'ye geçmeyiz12:58 - Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı12:57 - Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak12:54 - TSK envanterine giren 4 silah sistemi ilk defa kullanıldı12:53 - Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi
12:51 - Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi oldular, AYM hak ihlali dedi12:50 - Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise 'maske' cezası12:48 - E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı12:45 - Yeni Kilis Belediye Başkanı belli oldu12:31 - İlham Aliyev, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
12:29 - Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
İlave TV kurucusu, işe gitmeden belediyeden maaş almış
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deliliğin tarihi 1
Dolu sinema salonlarında boş bir koltuk aramak 1
aydın 3
ilave tv kurucusunun işe gitmeden belediyeden maaş alması 1
şömentabla 1
yaz dizileri 2
sözlükte rekabetin artması 1
galatasaray'ın ayağa kalk koreografisi 2
şahsımın yaklaşımı şahsımı üzdü 2
ben şike yaptımsa fenerbahçe için yaptım 4
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam