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Adana'da 'korsan taksi'nin şoförü trafik polislerince yakalandı

Adana'da trafik polisleri, yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapan hafif ticari aracın sürücüsünü yakaladı.
 22 Ekim 2020 10:44
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Mehmet E. idaresindeki 01 AEE 962 plakalı hafif ticari aracın "korsan taksi" olarak hizmet verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aracı, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda durduran ekipler, sürücünün yetki belgesi olmadan taşımacılık yaptığını belirtti.

Ekipler, sürücüye 7 bin 653 lira ceza verdi, aracı da 60 gün trafikten men etti.

Araçtaki yolcular ise sürücünün numarasını komşularından aldıklarını, özel bir laboratuvara gitmek için 30 liraya anlaştıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı
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