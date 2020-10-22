Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı
|22 Ekim 2020 10:50
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Doğru maske kullanımı engellediği gerekçesi ile sokakta sigara içmek de yasaklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir genelgesi yayımladı.
Alınan kararlar doğrultusunda daha önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel bankalarda da geçerli olan HES kodu sorgulanması genişletildi. Bu kapsamda kent genelindeki tüm işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılacak.
Şüpheli kişilerin fark edilmesini amaçlayan karar doğrultusunda tespit edilen kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilecek.
DOĞRU MASKE KULLANIMINI ENGELLEDİĞİ İÇİN 'SİGARA' YASAĞI DA GETİRİLDİ
Meclisin aldığı bir diğer karar ise kent genelinde doğru maske kullanımını engellediği gerekçesi ile halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması oldu.
Ayrıca soğuyan havalara karşı okullar başta olmak üzere büyük işletmelerin havalandırma sistemleri kontrol edilecek. Okul ve büyük işletmelerde doğal havalandırma yöntemlerinin öneminin de vurgulanmasına karar verildi.
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