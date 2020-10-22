Bakan Selçuk: Gerçekten üzülüyorum...Bu artık bir rica değil!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabı üzerinden maske takmak istemeyenlere sitemde bulundu
|22 Ekim 2020 11:10
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Bakan Selçuk twitinde; İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız. İfadelerini kullandı
İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 22, 2020
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