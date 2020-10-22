26 ova, büyük ova koruma alanı içine alındı
|22 Ekim 2020 11:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye genelinde yer alan 26 ova, büyük ova koruma alanı içine alındı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde
Karar Sayısı: 3111
Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
21 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
21/10/2020 TARİHLİ VE 3111 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
Büyük ova koruma alanları
MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir.
(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fıkra kapsamı dışındadır.
Değiştirilen harita
MADDE 2- (1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Erciş Ovasının sınırlarına ilişkin harita ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Kararın;
a) 2 nci maddesi 21/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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